Российским туристам запретили улыбаться обезьянам в Индии

Обезьяны могут принять улыбку за агрессивный оскал и напасть.

Собирающимся в Индию россиянам следует быть особенно осторожными с местными животными и строго соблюдать правила гигиены. Врач посольства России Наталья Панфилова в интервью РИА Новости дала конкретные рекомендации, среди которых — совет не улыбаться обезьянам.

Наиболее частые обращения от российских туристов в Дели поступают из-за укусов и нападений собак и обезьян, в связи с чем мы призываем проявлять осторожность и не кормить их или пытаться сделать фотографии рядом с ними. Надо помнить, что обезьянам нельзя улыбаться, так как они могут воспринять это как оскал. Наталья Панфилова, врач посольства России

Она также призвала не кормить бродячих собак и обезьян, поскольку укусы и нападения этих животных — одна из самых частых причин обращений туристов за помощью.

Врач напомнила и о базовых санитарных правилах для региона: мытьё рук, употребление только бутилированной или кипячёной воды (в том числе для мытья фруктов), отказ от льда в напитках. Особую опасность могут представлять упавшие плоды, контактировавшие с летучими мышами — переносчиками смертельно опасных вирусов, таких как Нипах или Эбола.

Фото: Pxhere