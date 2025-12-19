Эксперты предупредили россиян о второй волне гриппа после спада гонконгского штамма

Спад заболеваемости гриппом A (H3N2) ожидается к февралю, но его может сменить грипп B.

Снижение активности гонконгского гриппа (H3N2) в России прогнозируется к концу января — началу февраля, однако эпидемиологическую ситуацию может осложнить приход гриппа B. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на экспертов.

По словам директора по лабораторной медицине компании "ЛабКвест" Любови Станкевич, грипп В традиционно активизируется во второй половине сезона — ближе к концу февраля и марту, что может привести к новой волне заболеваний. А терапевт сети клиник "Поликлиника.ру" Александр Паньковецкий добавил, что из-за высокой изменчивости вируса возможно и повторное заражение гонконгским штаммом, однако в более лёгкой форме.

Таким образом, несмотря на ожидаемое снижение активности основного штамма, эпидсезон может продлиться, что требует продолжения соблюдения мер профилактики.

Фото: Pxhere