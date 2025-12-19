Вирусолог Малинникова: беременные входят в зону риска из-за гонконгского гриппа

Значимым аспектом является и общее состояние иммунитета.

Инфекционист, вирусолог и доктор медицинских наук Елена Малинникова поделилась в беседе с "РИА Новости" мнением о группах повышенного риска заражения гонконгским гриппом. Врач предупреждает, что тяжелее всего болезнь переносят лица с патологиями дыхательной системы, несовершеннолетние, будущие матери и люди с ослабленным иммунитетом.

Малинникова подчеркивает, что хронические заболевания дыхательных путей ухудшают протекание инфекции, и большинство смертельных случаев приходится именно на пациентов с диагнозом хронического бронхита. Значимым аспектом является и общее состояние иммунитета: сниженный уровень защитных функций организма способствует развитию осложнений.

Специалист объясняет, что временное снижение иммунитета возникает вследствие воздействия неблагоприятных факторов, таких как резкое охлаждение тела, эмоциональные перегрузки или чрезмерные физические нагрузки.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных болезнях на курортах Азии.

Фото: Pxhere