Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных болезнях на курортах Азии

В ведомстве назвали основные угрозы для российских туристов.

Роспотребнадзор официально предупредил российских туристов о высоких рисках заражения опасными инфекционными заболеваниями на популярных курортах Таиланда, Бангладеш, Индии, Шри-Ланки и Филиппин. В ведомстве назвали основные угрозы, среди которых малярия, жёлтая лихорадка, лихорадки денге, чикунгунья, Зика, а также острые кишечные инфекции, включая дизентерию и гепатит А.

Малярия вызывает высокую температуру, озноб и анемию. Жёлтая лихорадка поражает печень и почки и сопровождается желтухой. Лихорадка денге протекает с сильными мышечными и суставными болями, высокой температурой и сыпью. Чикунгунья характеризуется длительными суставными болями. Вирус Зика опасен в первую очередь для плода у беременных женщин. Заражение может происходить через воду, пищу, укусы насекомых и контакт с больными.

Роспотребнадзор дал ряд обязательных рекомендаций для подготовки к поездке. Перед путешествием следует уточнить эпидемиологическую ситуацию в стране назначения, сделать прививку против жёлтой лихорадки, проверить и обновить вакцинацию по национальному календарю, а также обсудить с врачом необходимость приёма противомалярийных препаратов. На отдыхе для защиты необходимо пользоваться репеллентами, носить закрытую одежду, употреблять только бутилированную воду, избегать уличной еды и строго соблюдать правила гигиены.

Ранее Piter.TV сообщал, что в новогоднюю ночь безопасность петербуржцев обеспечили свыше 800 росгвардейцев.

Фото: Piter.TV