В новогоднюю ночь безопасность петербуржцев обеспечили свыше 800 росгвардейцев

Безопасность в центральной части Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь обеспечивали более 800 военных и сотрудников Росгвардии вместе с полицейскими. Об этом рассказали представители Главного управления ведомства по Петербургу и Ленобласти.

Охрана правопорядка проводилась совместными усилиями городского главка и Северо-Западного округа Росгвардии.

Основные силы патрулей работали на популярных местах празднования, куда традиционно приходят местные жители и туристы. Служба осуществлялась как мужчинами, так и женщинами-военнослужащими.

Ранее мы сообщили о том, что в новогоднюю ночь почти 3 тыс. полицейских патрулировали улицы Петербурга. Особенное внимание в праздники уделяется вопросам употребления алкоголя. Полиция предупреждает, что нередко в праздничный сезон фиксируется продажа подделок спиртных напитков. Поэтому рекомендуется внимательно относиться к выбору алкогольной продукции, обращая особое внимание на подозрительно низкую цену товара.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти