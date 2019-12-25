В новогоднюю ночь почти 3 тыс. полицейских будут патрулировать улицы Петербурга

Стражи порядка напоминают горожанам о важности соблюдения законов и уважительного отношения друг к другу.

Петербургская полиция организовала комплекс мероприятий для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности горожан в преддверии новогодних торжеств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по городу Петербургу и Ленобласти.

Ежедневно для охраны правопорядка в праздничные дни привлечены сотни сотрудников полиции, в частности, в саму новогоднюю ночь на патрулирование выйдет почти 3000 сотрудников. Основные усилия будут сосредоточены на участках массовой концентрации населения, таких как Дворцовая площадь, Манежная площадь и близлежащие улицы. Стражи порядка напоминают горожанам о важности соблюдения законов и уважительного отношения друг к другу. Проявления агрессии и пренебрежения правилами недопустимы и наказуемы в рамках существующего законодательства.

Особенное внимание уделяется вопросам употребления алкоголя. Полиция предупреждает, что нередко в праздничный сезон фиксируется продажа подделок спиртных напитков. Поэтому рекомендуется внимательно относиться к выбору алкогольной продукции, обращая особое внимание на подозрительно низкую цену товара.

Запрещается появляться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, нарушающем общественный порядок и моральные устои общества. Нарушение закона влечет наказание в соответствии со статьей 20.21 КоАП РФ.

Водителям настоятельно рекомендовано воздерживаться от вождения автомобиля после принятия алкоголя, даже в минимальных количествах. Для удобства автомобилистов государственные услуги ГАИ будут доступны 3, 9 и 10 января 2026 года во всех регистрационных подразделениях ГИБДД.

Масштабные уличные мероприятия требуют повышенного внимания и осторожности от участников праздника. Рекомендуется хранить ценные вещи и деньги ближе к телу, избегать демонстрации дорогих гаджетов и размещать сумки впереди себя.

Родителей призывают заранее обсудить с детьми правила поведения в людных местах, научить отличать сотрудников полиции и экстренных служб, обеспечить наличие контактов на случай потери ребенка и объяснить необходимость соблюдать комендантский час для подростков младше 16 лет, действующий с 22:00 до 6:00 в период с сентября по май.

Отдельное внимание обращается на заботу о пожилых людях. Пенсионеры часто становятся жертвами мошенников, эксплуатирующих атмосферу праздника. Родственникам рекомендуют подробно разъяснить пожилым людям, как поступать в ситуациях, связанных с предложением сомнительных схем сбережения денег.

