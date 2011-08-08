Врач Махова предупредила о смертельной опасности приема ванной при гриппе

Специалист призвала не давать лишнюю нагрузку на организм во время болезни.

Принимать горячую ванну при повышенной температуре нельзя потому, что это может привести к нарушению терморегуляции организма. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова. Доктор отметила, что не исключает также чрезмерную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В свою очередь эта проблема связана с вероятным обмороком и трагической гибелью пациента. Таким образом эксперт прокомментировала информацию Роспотребнадзора о сезонном подъеме заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Сейчас в России доминирует вирус гриппа А (H3N2) или "гонконгский грипп".

При температуре сердцебиение и так учащено. Горячая вода вызывает расширение периферических сосудов, кровь приливает к коже, а артериальное давление при этом может сначала резко упасть, а затем, при попытке выйти из ванны, - скачкообразно подняться. Ульяна Махова, врач

Специалист уточнила, что скачок температуры и артериального давления может вызвать у человека слабость, а также гипертонический криз, головокружение, обморок в ванне. В результате пострадавший может захлебнуться водой. Болезнь усугубляет нагрузку на сердце. Это может сказаться на приступах у лиц, предрасположенных к такому. Важно помнить о том, что во время заболевания все ресурсы организма направлены на исцеление, поэтому может фиксироваться истощение сил. А дополнительная нагрузка в виде терморегуляции в горячей воде отнимает эти силы. Процесс сказывается на ослаблении иммунного ответа пациента. Медик напомнила, что выход из теплой воды в более прохладный воздух помещения говорит о том, что тело слишком быстро отдаст тепло обратно. Эта угроза может вызвать спазм сосудов, нарушить нормальный процесс снижения температуры, а также сказаться на более сильном скачке температуры в более позднее время суток.

Принимая ванну, вместо помощи организму в борьбе с инфекцией вы его ослабляете, что может привести к затяжному течению болезни или развитию осложнений. Ульяна Махова, врач

Фото: pxhere.com