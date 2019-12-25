В Роскачестве рассказали о лучших импортных винах

В исследовании были задействованы вина из 13 стран.

Роскачество провело исследование 126 популярных вин из 13 стран, которые можно встретить в ассортименте российских магазинов. Специалисты рассматривали ценовую категорию до 1500 рублей. Об этом сообщается на сайте организации.

В исследовании уточняется, что эксперты дегустировали вино вслепую. Среди наиболее популярных импортных вин оказались напитки из Испании. Также среди лидеров значатся итальянские и французские вина. На оценку "хорошо" были оценены напитки из Молдавии.

Лучшим красным сухим вином специалисты признали итальянское Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti. Лучшее полусухое красное, по мнению экспертов, является вино Le Grand Noir Cabernet Sauvignon из Франции.

Также в Роскачестве обратили внимание на сухие вина из Грузии "Мукузани" (Кахетинское традиционное виноделие) и "Цинандали Betaneli". При их покупке специалисты призвали обратить внимание на производителя.

Ранее мы сообщали, что в России хотят запретить родителям покупать сигареты и алкоголь при детях.

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