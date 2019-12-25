В России хотят запретить родителям покупать сигареты и алкоголь при детях

С такой идеей выступила председатель Всероссийского родительского комитета Ирина Волынец.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан и председатель Всероссийского родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми, сообщает Russia Today.

Волынец отметила, что родители часто посещают различные магазины вместе со своими несовершеннолетними детьми и покупают в их присутствии сигареты или алкоголь. По её мнению, это может привить детям пристрастие к этим вредным привычкам.

В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми. выдержка из обращения Ирины Волынец RT

Волынец напомнила, что Минздрав заявляли о необходимости сокращения потребления алкоголя и табака среди молодёжи, что является приоритетом на сегодняшний день.

Ранее нарколог Алексей Казанцев назвал способ снизить вред от алкоголя.

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