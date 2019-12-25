Врач советует запивать алкоголь водой.

Нарколог назвал способ снизить вред от алкоголя. Об этом в интервью журналистам на радио Sputnik сообщил врач высшей категории Алексей Казанцев. Специалист объяснил, что вред алкоголя для организма безусловен. Он рекомендовал после употребления спиртных напитков (одной кружки, рюмки, бокала или глотка) сделать глоток другой жидкости.

Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций. Можно даже не запивать, а добавлять в напиток лед, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда. Алексей Казанцев, нарколог

Специалист рассказал, что не следует запивать алкоголь газированными сладкими напитками. Это только усилит опьянение и продлит его, а после - спровоцирует головную боль.

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Фото: Piter.tv