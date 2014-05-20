Суд Петербурга запретил паблики "ВКонтакте" и YouTube-каналы с тюремными стихами

Информация на ресурсах признана запрещенной.

Петродворцовый районный суд Петербурга постановил заблокировать восемь интернет-ресурсов с информацией, запрещенной к распространению в РФ. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, четыре паблика "ВКонтакте", два YouTube-канала и два интернет-портала содержали блатные стихи и лирику.

Известно, что ресурсы обнаружил прокурор после мониторинга интернета в поисках информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. В упомянутых пабликах и сайтах, доступных для лиц любого возраста, публиковались тюремные стихи с нецензурной бранью, оправдывающие противоправное поведение, побуждающие детей попробовать наркотики, психотропы и одурманивающие вещества, а также алкоголь и табак. Кроме того, контент сайтов и групп поощрял участие в совершении преступлений и правонарушений и азартных играх и в целом указывал на причастность к международному общественному движению "Арестантское уголовное единство". Это движение вместе с идеологией "АУЕ" признано в России экстремистским и запрещено.

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