Депутата МО "Народный" оштрафовали за участие в акции 31 января

Он заявил, что не поддерживает Навального, однако его задержание считает незаконным.

Колпинский районный суд Петербурга оштрафовал депутата МО "Народный" Дмитрия Горохова, который принял участие в несанкционированной акции протеста 31 января. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ и назначили штраф 10 тысяч рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Во время судебного заседания Горохов заявил, что не поддерживает Алексея Навального, однако его задержание считает незаконным. Кроме того, он рассказал о статье лидера "Яблока" Григория Явлинского "Без путинизма и популизма". Признав свою вину, Горохов попросил назначить ему минимальное наказание.

Дмитрий Горохов избрался в совет МО "Народного" от партии "Яблоко". В мае прошлого года он прославился тем, что указал в налоговой декларации в разделе "Транспортные средства" паровозик сына по имени "Томас".

Ранее мы писали, что мать задержанной на митинге 11-летней девочки получила предупреждение.

Фото: Piter.TV