Мать задержанной на митинге 11-летней девочки получила предупреждение

После расспросов матери и 11-летней девочки Вари о произошедшем в прошлое воскресенье, 31 января, маме девочки вынесли предупреждение. Об этом сообщила "Фонтанка".
Девочка гуляла в центре Петербурга в то время, когда проходила несанкционированная акция в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального. Полицейские задержали ребенка, а после связались с ее родителями. Комиссия по делам несовершеннолетних Ленинградской области разобралась в ситуации и вынесла соответствующее решение. Против превентивной меры никто не возразил. По словам детского омбудсмена региона, такое наказание "справедливо". Отмечается, что ребенок посетит психолога.
Ранее мы писали, что в отделение полиции Петербурга попала 11-летняя девочка.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все