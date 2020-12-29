На улице Рубинштейна могут запретить продажу алкоголя

Большинство заведений, расположенных на улице Рубинштейна, могут лишиться права продавать спиртное. Это произойдет, если депутаты МО "Владимирский округ", куда входит главная барная улица Северной столицы, изменят правила продажи алкогольной продукции и увеличат границы. Об этом пишет "Фонтанка".
Депутаты хотят увеличить расстояние от образовательных и спортивных учреждений, на котором запрещено продавать алкоголь. Если раньше это было 25 метров, то теперь цифра может увеличиться до 100 метров. Вопрос вынесут на заседании совета МО, которое состоится 3 февраля.
Принятие этого решения грозит для многих баров и ресторанов Владимирского округа потерей права продавать алкоголь. В упомянутый радиус не входят лишь 12 заведений из 205. Остальным придется ждать истечения срока действия алкогольной лицензии, а после – закрываться.
Ранее мы писали, что во дворе "Владимирского пассажа" на улице Рубинштейна планируют построить гостиницу.
Фото: pixabay.com
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Правильно. Давайте убьём малый бизнес. В Берлине лично покупал шампанское в метро на платформе и даже стаканчик предложили. А у нас совсем с ума сошли.