Во дворе "Владимирского пассажа" на улице Рубинштейна планируют построить гостиницу

Здания, которые сейчас расположены на участке, не представляют исторической ценности.

В Петербурге во дворе "Владимирского пассажа" со стороны улицы Рубинштейна намерены построить гостиницу. Проект реконструкции завтра, 20 января, представят на Градостроительном совете при правительстве города. Об этом сообщила пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре.

Заказчиком работ выступает ООО "Производственное объединение "ТОК", а проектировщиком — "Архитектура Строительство Управление".

В описании объекта указывается, что участок относится к категории земель историко-культурного назначения. На данный момент там расположены два здания в аварийном состоянии. Проект предполагают реконструировать их с увеличением этажности, оборудовать под гостиничный и многофункциональный комплекс. На территории будет зона для отдыха людей, крытая кофейня. Лицевой фасад при этом останется без изменений.





Также рядом сейчас идет реконструкция копии дома Рогова.

Фото: Piter.TV, предоставлено пресс-службой КГА