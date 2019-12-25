Ученые выяснили роль аспирина в профилактике коронавируса

Ученые из Израиля выдвинули гипотезу, что прединфекционное лечение с использованием низких доз аспирина может иметь потенциальный положительный эффект на восприимчивость к COVID-19 и продолжительность заболевания коронавирусом.

Аспирин - это хорошо зарекомендовавший себя, безопасный и недорогой препарат, который давно и широко используется для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а в прошлом - как обезболивающее и жаропонижающее средство. Теперь же исследования показали, что аспирин к тому же может модулировать врожденные и адаптивные иммунные реакции, помогая иммунитету человека бороться с некоторыми вирусными инфекциями. Результаты исследования опубликованы в журнале FEBS Journal.

Ученые из Израиля выдвинули гипотезу, что прединфекционное лечение с использованием низких доз аспирина может иметь потенциальный положительный эффект на восприимчивость к COVID-19 и продолжительность заболевания коронавирусом.

Авторы исследования проанализировали результаты анализов 10 477 человек, которые прошли ПЦР-тестирование во время первой волны коронавируса в Израиле с 1 февраля по 30 июня 2020 года. При этом в отдельную группу выделялись люди, которые принимали аспирин для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что аспирин снижал вероятность заболеть COVID-19 на 29%. А при заболевании такие люди поправлялись на несколько дней быстрее. Уровень смертности также был ниже среди тех, что пил аспирин:14% против 19% в контрольной группе.

Однако данное наблюдение является предварительным. Будет проведено повторное исследование.

Ранее врач дала рекомендации по лекарствам, которые должны быть в каждой аптечке.

Фото: pixabay