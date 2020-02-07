Российская РЛС заступит на боевое дежурство на Новой Земле до конца июня

Еще две РЛС встанут на БД в Арктике до конца года.

На архипелаге Новая Земля на боевое дежурство заступит радиолокационная станция обнаружения гиперзвуковых целей "Резонанс-Н". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора научно-исследовательского центра "Резонанс" Александра Шрамченко.

По словам Шрамченко, третья по счету РЛС появится на Новой Земле в период с мая по июнь. Также сообщается, что еще две системы начнут работать в Арктике до конца текущего года. Установка РЛС позволит обеспечить постоянный контроль неба над северными регионами Норвегии и Финляндии.

Отметим, радиолокационная станция "Резонанс-Н" способны выявлять воздушные объекты, которые работают в обычном и стелс-режимах.

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