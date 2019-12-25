Эксперты прокомментировали результаты президентских выборов в Гане

Победил лидер левого "Национального демократического конгресса", бывший президент Джон Махама. Политик учился в СССР и в 2010 году был награжден медалью Пушкина за вклад в сохранение и популяризацию русского языка за рубежом.

На президентских выборах в Гане победил лидер левого "Национального демократического конгресса", бывший президент Джон Махама. Политик учился в СССР и в 2010 году был награжден медалью Пушкина за вклад в сохранение и популяризацию русского языка за рубежом. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" полагают, что все это, вкупе с призывом к России строить хорошие отношения со странами региона выглядит весьма симпатично.

Однако не только этим интересен итог электоральных процессов в Гане, считают телеграмеры. В предвыборной программе Махамы значится превращение Ганы в транспортный хаб континента.

С кем соседствует Гана? С Буркина-Фасо, а через нее – с Мали и Нигером. Эти страны дружественны с Россией после отстранения от власти профранцузских сил. С ними активно развивается военное сотрудничество, однако экономические связи затруднены из-за их геоположения – они не имеют выхода к морю. Приморская Гана, имеющая достаточно развитые портовые мощности, выглядит возможным решением этой проблемы. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Zohra Bensemra / Reuters