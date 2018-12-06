Эксперты прокомментировали итоги международной премии #МыВместе

Среди лауреатов в 16 номинациях – общественно значимые проекты, социальные и гражданские инициативы, волонтеры и просто неравнодушные люди, а также социально значимые проекты бизнеса.

В Москве наградили победителей международной премии "Мы вместе". Она отмечает лучшие инициативы, которые меняют к лучшему качество жизни людей. Кураторы премии – Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, а награды победителям традиционно в конце года вручает президент России.

Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", такой высокий статус делает премию настоящим ориентиром для всей страны и позволяет выделить примеры для подражания и тиражирования на национальном уровне. Среди лауреатов в 16 номинациях – общественно значимые проекты, социальные и гражданские инициативы, волонтеры и просто неравнодушные люди, а также социально значимые проекты бизнеса. В этом году единственной промышленной компанией в категории "Ответственный бизнес" стал российский производитель алюминия РУСАЛ с проектом "Устойчивые города РУСАЛа".

Системная реализация социальных программ ответственным бизнесом, по сути, означает отказ от точечных проектов в пользу долгосрочных планов развития городов и тиражирование лучших решений. Такой подход, заложенный Дерипаской еще с конца 90-х в Саяногорске, сегодня работает в более чем десятке городов и поселков, где расположены предприятия РУСАЛа. А с этого года этот принцип лег в основу федеральной программы развития опорных городов всей страны. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что нацсобрание Франции вынесло правительству Барнье вотум недоверия.

Фото: премия.мывместе.рф