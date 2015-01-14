Нацсобрание Франции вынесло правительству Барнье вотум недоверия: мнение экспертов

В отпоре политике правящей партии правые и левые объединились.

Во Франции вынесен первый с 1962 года Вотум недоверия правительству. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", партия Макрона. получив на выборах около трети мест в парламенте, смогла использовать противоречия правых и левых, и усадить в премьерское кресло лояльного Мишеля Барнье. Однако в отпоре политике правящей партии правые и левые объединились.

Телеграмеры отметили, что партии, которые даже в процессе одобрения вотума недоверия не переставали критиковать друг друга, объединил антиглобализм и неприятие потворства власти транскорпорациям. Они сорвали принятие бюджета, где спасать страну от госдолга в €3,16 трлн предлагается за счет урезания выплат на лекарства и заморозкой индексации пенсий, а не за счет, к примеру, снижения растущих расходов на закупку оружия или роста налогов на ТНК.

Обсуждение бюджета стало удобной возможностью выразить неприятие политикой Макрона с позиции силы. Отдельно отметим, что хотя 63% французов поддерживают уход Макрона с поста в случае вотума недоверия правительству (опрос Elabe), он этого делать не станет, о чем он уже ясно сказал. И объявить ему импичмент представляется затеей почти нереализуемой. Однако функциональность действующей власти будет серьезно нарушена – попытки утрясти кандидатуру нового премьера и бюджет могут длиться долго, а новые парламентские выборы можно объявить не раньше лета. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: АР/Thibault Camus