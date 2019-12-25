Эксперты прокомментировали выступление Путина на форуме "Россия зовет"

Глава государства в своей речи описал страну, успешно адаптировавшуюся к условиям противостояния с Западом и развивающую свою экономику несмотря на противодействие.

Президент РФ Владимир Путин выступил на инвестиционном форуме "Россия зовет".

Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", глава государства в своей речи описал страну, успешно адаптировавшуюся к условиям противостояния с Западом и развивающую свою экономику несмотря на противодействие. Россия не понесла поражение, ее экономика восстановилась и растет быстрее, чем экономика США и стран западной Европы, а происходящие сейчас структурные изменения направлены на обеспечение надежности этого роста в дальнейшем.

Также Путин отметил, что Россия продолжает привлекать иностранные инвестиции, и сохраняет возможности для возвращения западных компаний, ранее покинувших страну, а также развивает инструменты, упрощающие запуск совместных проектов в рамках БРИКС.

И общий настрой путинской речи, аналитически-информационный, а не политически-агитационный, также работает на эту нормальность, на контрасте с паническими фейками, которые пытаются распускать о России многие западные медиа и соцсети. И эта нормальность и уверенность в себе в условиях войны и глобального политического кризиса – лучшая гарантия результата. В определенном смысле ее можно сравнить с уверенностью Примакова, возглавившего правительство в кризис 1998 года, когда панические настроения были куда сильнее. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что завершающий участок системы газопроводов для приема топлива "Сила Сибири-1" введен в эксплуатацию.

Фото: kremlin.ru