Завершающий участок системы газопроводов для приема топлива "Сила Сибири-1" введен в эксплуатацию

Стороны уже подписали допсоглашение, а китайцы завершили свою часть строительства участка газопровода на 7 месяцев раньше срока.

В Китае ввели в эксплуатацию завершающий участок системы газопроводов для приема топлива из "Силы Сибири-1". Как уточнил Telegram-канал "Мейстер", участок продлил газопровод от Пекина до Шанхая и включил его в сеть внутрикитайских газопроводов.

Эксперты почеркнули, что труба доведена до потребителя и ее загрузят раньше срока. Интерес в этом есть у обеих сторон – стороны уже подписали допсоглашение, а китайцы завершили свою часть строительства участка газопровода на 7 месяцев раньше срока.

Плюсы для России очевидны, ведь экспортные поставки газа важны для бюджета, а 1 января они уменьшатся за счет усыхания транзита через Украину. В этой связи "Сила Сибири-1" приобретает особое значение, ведь она может возместить часть будущих потерь. Уже на днях газопровод должен начать выдавать раньше срока проектные мощности (38 млрд м3/год), однако это, очевидно, не предел – идет проработка увеличения поставок. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: PipeChina

