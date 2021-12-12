С бывшей базы ВМФ в Гремихе полностью вывезено ядерное топливо

Процесс занял несколько десятилетий.

Завершилась утилизация и расчистка от отработанного ядерного топлива базы Гремиха (ЗАТО Островной) на Кольском полуострове. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", процесс занял несколько десятилетий: в Гремихе была одна из двух основных баз хранения отработанного топлива и отстоя списанных АПЛ на Севере.

К середине 2010-х завершился вывоз отработки с водо-водяных реакторов, а сейчас, под конец 2024 года, на утилизацию отправили последний, 11-й комплект топливных элементов от реакторов с жидко-металлическим теплоносителем, хранившийся в Гремихе. При этом утилизация отходов с таких реакторов гораздо сложнее, чем с обычных, водо-водяных, уточнили эксперты.

Работать придется и дальше, лодки, которые остаются в строю, как и те, что только еще строятся, однажды тоже будут выведены из состава флота и потребуют утилизации. Но объемы и срочность этой плановой работы будут несравнимы с тем, через что пришлось пройти атомщикам, когда в сжатые сроки пришлось утилизировать бОльшую часть советского атомного подплава. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Telegram / Росатом