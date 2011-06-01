Путин одобрил сделку по приобретению 100% "РусЭлКо": мнение экспертов

Владимир Путин одобрил сделку по приобретению 100% "Русской Элеваторной Компании" ("РусЭлКо"), принадлежащей французской компании Louis Dreyfus, решившей свернуть бизнес в России в 2023 году. Как пишут авторы Telegram-канала "Мейстер", уйти из России решил не только Louis Dreyfus, но и такие западные трейдеры, как Cargill и Viterra (объединилась с Bunge), которые, согласно исследованию Боннского университета и с/х комитета Европарламента, вместе с ADL держат более половины мировой торговли зерном, масличными и бобовыми культурами.
В российском зерновом экспорте доля перечисленных культур по итогам сельхоз сезона 2020/21 годов была куда меньше – менее 20%, однако, учитывая масштабы агроэкспорта, это большой бизнес, который они всегда старались расширить, считают телеграмеры.
Уход этих компаний, который финализируется продажей активов Louis Dreyfus, знаменует собой процесс дальнейшего укрепления нашего АПК, который последовательно усиливает позиции не только в производстве сельхозпродукции, но и самостоятельной торговли ею. Разрыв с Западом, последовавший после СВО, невольно помог этому процессу, а западные компании, несомненно, еще долго будут кусать локти из-за утраты прибыльного бизнеса в России, потерянного из-за давления западных политиков.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее Путин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом.
Фото: freepik
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