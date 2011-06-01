Путин одобрил сделку по приобретению 100% "РусЭлКо": мнение экспертов

Владимир Путин одобрил сделку по приобретению 100% "Русской Элеваторной Компании" ("РусЭлКо"), принадлежащей французской компании Louis Dreyfus, решившей свернуть бизнес в России в 2023 году. Как пишут авторы Telegram-канала "Мейстер", уйти из России решил не только Louis Dreyfus, но и такие западные трейдеры, как Cargill и Viterra (объединилась с Bunge), которые, согласно исследованию Боннского университета и с/х комитета Европарламента, вместе с ADL держат более половины мировой торговли зерном, масличными и бобовыми культурами.

В российском зерновом экспорте доля перечисленных культур по итогам сельхоз сезона 2020/21 годов была куда меньше – менее 20%, однако, учитывая масштабы агроэкспорта, это большой бизнес, который они всегда старались расширить, считают телеграмеры.