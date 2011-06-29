Путин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом

Владимир Путин прилетел в Казахстан с двухдневным визитом, чтобы провести встречи на высшем уровне, а также принять участие в сессии СБ ОДКБ. Как пишут авторы Telegram-канала "Мейстер", это уже 35-ый визит президента РФ в республику. В его рамках планируется подписание 20 соглашений об углублении сотрудничества.
Эксперты почеркнули, что Россию и Казахстан связывает не только надежное партнерство, отраженное в цифрах, но и крепкие личные отношения Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым.
Уже сейчас понятно, что без обсуждения вопросов энергетического сотрудничества не обойдется – эта сфера связывает два государства очень плотно, уточнили телеграмеры. Казахстан, испытывая недостаток объектов генерации, нацелен на рост числа электростанций и Россия явно хочет предложить соседу свое участие.
Тесные связи двух стран, вкупе с выгодным географическим положением Казахстана, создают большие перспективы для укрепления двусторонних связей. Россия уже сейчас занимает 1 место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. Об этом прямо свидетельствует рост товарооборота – в 2023 году он достиг 2,5 трлн рублей, что на 0,5 млрд больше рекорда 2022 года. Отмечается рост и в 2024 году. И осуществлялся он, в том числе, за счет важного для России параллельного импорта. А многовекторность соседа, в которой некоторые политологи упрекают Казахстан, сотрудничеству пока помехой не стала.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: kremlin.ru
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