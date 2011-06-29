Путин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом

Владимир Путин прилетел в Казахстан с двухдневным визитом, чтобы провести встречи на высшем уровне, а также принять участие в сессии СБ ОДКБ. Как пишут авторы Telegram-канала "Мейстер", это уже 35-ый визит президента РФ в республику. В его рамках планируется подписание 20 соглашений об углублении сотрудничества.

Эксперты почеркнули, что Россию и Казахстан связывает не только надежное партнерство, отраженное в цифрах, но и крепкие личные отношения Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым.

Уже сейчас понятно, что без обсуждения вопросов энергетического сотрудничества не обойдется – эта сфера связывает два государства очень плотно, уточнили телеграмеры. Казахстан, испытывая недостаток объектов генерации, нацелен на рост числа электростанций и Россия явно хочет предложить соседу свое участие.