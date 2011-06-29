  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Путин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом
Сегодня, 12:04
213
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Путин прибыл в Казахстан с двухдневным визитом

0 0

Без обсуждения вопросов энергетического сотрудничества не обойдется – эта сфера связывает два государства очень плотно.

Владимир Путин прилетел в Казахстан с двухдневным визитом, чтобы провести встречи на высшем уровне, а также принять участие в сессии СБ ОДКБ. Как пишут авторы Telegram-канала "Мейстер", это уже 35-ый визит президента РФ в республику. В его рамках планируется подписание 20 соглашений об углублении сотрудничества.

Эксперты почеркнули, что Россию и Казахстан связывает не только надежное партнерство, отраженное в цифрах, но и крепкие личные отношения Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. 

Уже сейчас понятно, что без обсуждения вопросов энергетического сотрудничества не обойдется – эта сфера связывает два государства очень плотно, уточнили телеграмеры. Казахстан, испытывая недостаток объектов генерации, нацелен на рост числа электростанций и Россия явно хочет предложить соседу свое участие.

Тесные связи двух стран, вкупе с выгодным географическим положением Казахстана, создают большие перспективы для укрепления двусторонних связей. Россия уже сейчас занимает 1 место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. Об этом прямо свидетельствует рост товарооборота – в 2023 году он достиг 2,5 трлн рублей, что на 0,5 млрд больше рекорда 2022 года. Отмечается рост и в 2024 году. И осуществлялся он, в том числе, за счет важного для России параллельного импорта. А многовекторность соседа, в которой некоторые политологи упрекают Казахстан, сотрудничеству пока помехой не стала.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: kremlin.ru

Теги: мейстер, политика
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии