Эксперты прокомментировали речь Мишустина о приоритетах "зеленой энергетики" в экономике РФ

В качестве основных задач премьер называет модернизацию ТЭС, строительство новых АЭС и ГЭС.

Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал о приоритетах отечественной "зеленой энергетики" на стратегической сессии по повышению энергетической эффективности российской экономики. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", эти приоритеты ожидаемо отличаются от западных: в качестве основных задач премьер называет модернизацию ТЭС, строительство новых АЭС и ГЭС.

По опыту эксплуатации того, что называют "зеленой энергетикой" на Западе, с переходом на ветровые и солнечные электростанции, очевидно сделан вывод о бессмысленности копирования данного подхода: цена киловатт-часа растет, роняя конкурентоспособность экономики, а эффект для экологии сомнителен. В этих условиях нужно использовать естественные преимущества России, в виде обширной сети рек, опыта разработки и строительства АЭС, и развитой добычи газа.

ТЭС можно сделать чище, а постройкой новых ГЭС и АЭС – сократить долю угольной и нефтегазовой генерации. К слову о ГЭС, можно добавить еще то, что здесь напрашивается шаг, уже запланированный в атомной энергетике, с развитием малых станций. В свое время "малые", они же "колхозные", ГЭС обеспечивали значительную часть местной генерации в ряде районов. Как дополнительный источник, а в ряде случаев, особенно в малонаселенных местах, и основной, они могут использоваться и сейчас. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что депутат Бундестага Ротфусс призвал восстановить поставки газа по "Северным потокам".

Видео: Telegram / Правительство России