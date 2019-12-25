Немецкие оппозиционеры из "Альтернативы для Германии" и Союза Сары Вагенкнехт на фоне готовящихся досрочных выборов в Бундестаг предсказывают переговоры по восстановлению поставок газа из России в Германию, в первую очередь по "Северным потокам", при обновлении взаимоотношений между странами "после Украины".

Как пишет Telegram-канал "Мейстер", восстановить газопроводы призвал депутат от АдГ, представитель Баварии Райнер Ротфусс. Он также утверждает, что в случае преодоления АдГ и ССВ совместно 25% на предстоящих выборах, немецкий парламент инициирует полноценное и независимое расследования теракта на газопроводе.

Интересно, что не только Ротфусс включает тему потоков в свою предвыборную риторику. Так, в СМИ распространено заявление от имени движения "Остановите санкции!". В нем несколько товарищей этого известного "путинферштеера" по партии, представляющие в Бундестаге еще четыре земли, потребовали "репараций" от Украины за разрушение газопровода.