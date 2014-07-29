Издание The Wall Street Journal подчеркивает, что Линч был одним из крупных спонсоров Трампа.

Инвестор из Майями Стивен Линч намерен выкупить газопровод "Северный поток – 2". Как полагают эксперты telegram-канала "Мейстер", инициатива, о которой рассказывает The Wall Street Journal, выглядит как возможный элемент "мирной сделки", которую Дональд Трамп готовится предложить России.

Издание подчеркивает, что Линч был одним из крупных спонсоров Трампа. Предполагается, что Линч профинансирует и восстановление поврежденной "неизвестными террористами" трубы. Авторы поста считают, что после этого наладить поставки по ней станет "делом техники" и задействования связей инвестора в Москве, которые, если верить авторам материала, также имеются.

Предложение также подразумевает, что продолжать расследование подрыва трубопровода не будет иметь никакого смысла, тем более что "американцы все починили". И выбросите, пожалуйста, из головы утверждение из фильма "Команда А", что "мистер Линч" - распространенный у агентов ЦРУ псевдоним. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Минпромторг предложил повысить утильсбор на сельхозтехнику.

Фото: Danish Defence Command