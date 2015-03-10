Минпромторг предложил повысить утильсбор на сельхозтехнику: мнение экспертов

Минпромторга повысить утильсбор на сельхозтехнику. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", решение выглядит не очень логичным, учитывая, что еще летом трактора, комбайны и прочие сельхозмашины в перечень техники, подлежащей повышенному обложению, не вошли.

На данный момент предлагается поэтапно поднять ставки на наиболее мощные изделия (от 340 л.с.) в пять раз. По утверждению инициаторов, на доступность техники этот рост не повлияет. Телеграмеры считают, что аргументы стоило бы взвесить тщательнее, учитывая ряд недавних историй с ростом цен на продукцию сельского хозяйства и возможное их повторение.

Защита отечественного машиностроения, безусловно, один из важнейших приоритетов, но продовольственная безопасность не менее важна, и, возможно, целесообразно на период кризиса от избыточного регулирования в части ввоза сельхозтехники отказаться. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: apkmedia.ru