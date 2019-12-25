В Госдуме обсудят целесообразность сдачи ОГЭ: мнение экспертов

В настоящее время в России сложилась единая система среднего образования, позволяющая молодым людям выбирать дальнейший путь по желанию.

Вячеслав Володин высказал предложение комитетам Госдумы рассмотреть целесообразность сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) для приема в колледжи.

Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", в настоящее время в России сложилась единая система среднего образования, позволяющая молодым людям выбирать дальнейший путь по желанию и способности, и даже в старшей школе могут перейти в 10 классе из школы в колледж и наоборот. Это обеспечивается в том числе и единством структуры экзаменов.

Эксперты считают, что в случае, если в какой-то части убрать экзамены, есть риск попасть на путь уже не единого, а двухкоридорного образования, с получением прослойки, которая высшее получить не сможет без отдельной муторной возни с доучиванием и экзаменами, просто потому что в 9 классе было принято не то решение.

Но как нам представляется, не стоит вверять судьбу человека его собственным порывам в 16 лет, тем более руководствуясь мотивами "попроще". Попроще или посложнее – он всегда успеет сделать выбор уже взрослым, но для этого выбора у него должна быть возможность. И единые экзамены ее дают. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")