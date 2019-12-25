Страны БРИКС стали основными торговыми партнерами РФ в контейнерных перевозках

При этом существует определенный дисбаланс: страна получает товаров в контейнерах существенно больше, чем экспортирует.

"Технологии доверия" и ГК "Дело" провели исследование, согласно которому БРИКС (прежде всего Китай) стали основными торговыми партнерами России в контейнерных перевозках (более 70% грузопотока), при этом существует определенный дисбаланс: страна получает товаров в контейнерах существенно больше, чем экспортирует.

Как уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер", весь российский экспорт, учитывая долю в нем сырья и особенно углеводородов на контейнеры не перевести, но в целом потенциал роста здесь весьма значителен. При этом собственных контейнерных терминалов в странах-партнерах у российского бизнеса нет и почти все контейнеровозы, на которых ведутся перевозки, также принадлежат иностранным судовладельцам, что создает существенные проблемы в условиях санкций, добавили телеграмеры. В этих условиях и строительство контейнерных терминалов в странах БРИКС, и развитие собственного флота контейнеровозов выглядят логичными шагами.

Планы по созданию терминала в Бендер-Аббасе, на конечной точке маршрута "Север-Юг", к слову, упомянуты. Дополнительно заметим, что постройка контейнеровозов для отечественного судостроения не является нерешаемой задачей, а вот выхлоп может быть очень значительным во всех сферах, от перевозок "река-море" до трансокеанских. Причем потребности собственного морского транспорта тут надолго закроют весь объем возможного строительства, так что о поставках контейнеровозов для иностранных перевозчиков на первых порах и задумываться не обязательно (но иметь в виду эту перспективу нужно, конечно). Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Россия предложила Ирану железную дорогу до Бендер-Аббаса.

Фото: Pxhere