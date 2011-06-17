Петербуржца, напавшего с ножами на посетителей гипермаркета "Окей", отправили в СИЗО

Его заключили под стражу до 25 декабря 2024 года.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга поддержала ходатайство следователя об избрании Юрию Артемьеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц.

Напомним, по версии следствия, Юрий 25 октября напал на посетителей и персонал магазина "Окей", расположенный на проспекте Космонавтов. Используя два ножа, которые он принес с собой, мужчина нанес гражданам множественные ножевые ранения. Пятеро потерпевших с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 25 декабря 2024 года.

Видео: прокуратура СПб