В Петербурге предъявили обвинение напавшему с ножом на посетителей "Окея"

Сегодня фигуранта задержали повторно, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Предъявлено обвинение мужчине, который напал на посетителей магазина "Окей" на проспекте Космонавтов. Об этом сообщили 6 ноября в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, 25 октября злоумышленник в "Окее" ударил ножами посетителей и персонал магазина. Местный житель нанес им множественные ранения.

В результате пятерых потерпевших с ранениями различной степени тяжести госпитализировали в больницу. А подозреваемого задержали на месте преступления, однако по состоянию здоровья проведение с ним следственных действий до настоящего времени было невозможно. Расследуются уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Сегодня фигуранта задержали повторно, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Известно, что напавшим является 44-летний петербуржец, занимавшийся профессионально фехтованием. На допросе он заявил о ненависти к окружающим.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу