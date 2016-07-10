QR-коды для кино, театров и музеев ввели в Петербурге досрочно

Ограничения должны были начать действовать с 15 ноября, но дату сместили на 8 ноября.

Меньше, чем через две недели в Петербурге начнет действовать система QR-кодов, без которых не пустят в кинотеатры, концертные залы и цирки. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на комитет по промышленной политике.

Те же ограничения касаются домов отдыха, однако там будут принимать и подтверждение перенесенного заболевания, и свежий ПЦР-тест.

Ранее Смольный публиковал список ограничений, который начнет действовать с 15 ноября для кинотеатров, концертных залов и цирков. По данным последней версии 121-го коронавирусного постановления, после возобновления работы с 8 ноября уже будут спрашивать QR-коды.

Ранее мы писали, что стал известен механизм отстранения от работы за отказ от прививки в Петербурге.

Фото: pexels