В Смольном объяснили, почему музеи и театры будут работать во время нерабочих дней

Чиновники разработали план, который позволит разорвать цепочки заражений и к Новому году выйти без существенных коронавирусных ограничений.

В понедельник, 25 октября, в ходе пресс-конференции вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что благодаря соблюдению ораничений, введенных в Петербурге с 30 октября по 7 ноября, разорвутся цепочки заболеваемости коронавирусом, но в то же время не парализовать жизнь города.

Чиновник уточнил, что был разработан сбалансированный подход к 121 постановлению, который позволит выйти к новогодним праздникам без существенных ограничений. Предполагается, что во время нерабочей недели количество людей в общественном транспорте уменьшится более чем в два раза. Некоторые сферы продолжат работу с ограничениями. Например, театры и музеи смогут принимать посетителей по QR-кодам.

По словам Пиотровского, культурные учреждения проявили себя хорошо: они соблюдают ограничительные меры, гости попадают по записи, предварительно купив онлайн билеты, что исключает возможность передачи вируса.

Ранее мы писали, что фудкорты в Петербурге смогут работать навынос во время локдауна.

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