В Смольном объяснили, почему музеи и театры будут работать во время нерабочих дней

В понедельник, 25 октября, в ходе пресс-конференции вице-губернатор Борис Пиотровский сообщил, что благодаря соблюдению ораничений, введенных в Петербурге с 30 октября по 7 ноября, разорвутся цепочки заболеваемости коронавирусом, но в то же время не парализовать жизнь города.
Чиновник уточнил, что был разработан сбалансированный подход к 121 постановлению, который позволит выйти к новогодним праздникам без существенных ограничений. Предполагается, что во время нерабочей недели количество людей в общественном транспорте уменьшится более чем в два раза. Некоторые сферы продолжат работу с ограничениями. Например, театры и музеи смогут принимать посетителей по QR-кодам.
По словам Пиотровского, культурные учреждения проявили себя хорошо: они соблюдают ограничительные меры, гости попадают по записи, предварительно купив онлайн билеты, что исключает возможность передачи вируса.
Ранее мы писали, что фудкорты в Петербурге смогут работать навынос во время локдауна.
Фото: Pexels
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