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Фудкорты в Петербурге смогут работать навынос во время локдауна
Сегодня, 15:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Фудкорты в Петербурге смогут работать навынос во время локдауна

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Для покупки еды в фудкорте QR-код в эти дни не понадобится.

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября объявили локдаун. Однако у заведений общепита, в том числе у фудкортов есть обходной путь: они могут готовить навынос. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Дмитрий Ченцов.

Он отметил, что фудкорты в эти дни смогут работать навынос и на доставку. ТЦ также будут работать: но в них всё, кроме аптек, пунктов вакцинации, продовольственных магазинов и фудкортов будет закрыто.

Для покупки еды в фудкорте QR-код в эти дни не понадобится.

Фото: pexels

Теги: локдаун, фудкорты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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