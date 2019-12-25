Фудкорты в Петербурге смогут работать навынос во время локдауна

Для покупки еды в фудкорте QR-код в эти дни не понадобится.

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября объявили локдаун. Однако у заведений общепита, в том числе у фудкортов есть обходной путь: они могут готовить навынос. Об этом сообщил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Дмитрий Ченцов.

Он отметил, что фудкорты в эти дни смогут работать навынос и на доставку. ТЦ также будут работать: но в них всё, кроме аптек, пунктов вакцинации, продовольственных магазинов и фудкортов будет закрыто.

Для покупки еды в фудкорте QR-код в эти дни не понадобится.

Фото: pexels