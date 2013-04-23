Ученые рассказали об опасности массовой ревакцинации от коронавируса

Соответствующая статья вышла в британском авторитетном журнале The Lancet.

Массовая ревакцинация от коронавирусной инфекции в данный момент сможет привести к побочным эффектам и не быть необходимой. Об этом рассказала группа ученых из США, Великобритании, Швейцарии и Франции.

Один из побочных эффектов ранней или частой ревакцинации, по словам исследователей, — миокардит, если речь идет о введении мРНК вакцин, препаратов от Pfizer и Moderna.

Синдром Гийена-Барре может возникнуть при частом применении вакцины на основе аденовируса, в том числе "Спутник V" и препарат от AstraZeneca.

Ранее врач-инфекционист предупредил о риске усугубления COVID-19 сезонными болезнями.

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