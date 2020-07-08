Историческая беседка на Смоленском кладбище готовится к реставрации

Средства на исследования объекта частично собрали студенты СПбГУ.

В ближайшее время над местом погребения семьи фон Бекман на Смоленском Лютеранском кладбище проведут противоаварийные работы. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в Союзе реставраторов Петербурга.

Необходимую документацию уже подготовили, осталось получить разрешение от КГИОП. Дело в том, что могила А.фон Бекмана является объектом культурного наследия регионального значения. Беседку стоило бы подлатать до наступления холодов.

Противоаварийные работы проведут специалисты компаний "МАТИС" и РМ "Наследие". Параллельно с их проведением реставраторы заканчивают разработку проекта реставрации мемориального сооружения. сообщили в Союзе реставраторов Петербурга.

Напомним, часть средств на исследования собрала студентка СПбГУ Валерия Ефремова, а часть затрат взяли на себя реставрационные компании. В начале года склеп обследовали реставраторы. Помимо того, что объект является памятником, о нем вспоминают еще и потому, что он появлялся в фильме "Брат".

Фото: Piter.tv