Реставраторы обследовали склеп на Смоленском кладбище. На его восстановление собирала деньги студентка СПбГУ

Некоторые элементы декора утрачены, а деревянная обшивка покрылась копотью из-за костров.

Петербургские реставратора обследовали мемориальные сооружения над местом погребения семьи фон Бекман на Смоленском Лютеранском кладбище. На восстановление склепа деньги собирали студенты СПбГУ.

Специалисты подробно обследовали состояние металлических конструкций и фундамента мемориальной беседки. Морозы сильно осложнили проведение работ, так как мерзлый грунт сопротивлялся ручной откопке. При этом из-за аварийности объекта проводить работы можно было только с использованием ручного труда. Специалисты ООО "РМ "Наследие" пришли к выводу, что обнаруженные дефекты и повреждения не влияют на несущую способность и конструктивную целостность фундамента.



Из-за сильной коррозии металла каркаса сень-беседки утрачена несущая способность, а в металлической кровли появились отверстия. Так как в склепе разводили костры, деревянная обшивка мемориального сооружения покрылась копотью, где-то древесина и вовсе сгорела, были уничтожены элементы декора. Конструкция может обрушиться в любой момент, пришли к выводу технологи ООО "Матис".



Кроме того, специалисты ООО "АЖИО" определили, что обшивка была сделана из дуба, а также исследовали плитку и фундамент из известняка. По результатам исследований реставраторы составили методику дальнейшего восстановления объекта.

Семейный склеп фон Бекман был возведен в конце XIX века. Некоторые могут вспомнить его по сцене из фильма "Брат". Часть средств на исследований собрала студентка СПбГУ Валерия Ефремова, а часть затрат взяли на себя реставрационные компании.

Фото: ВКонтакте / Союз реставраторов Петербурга