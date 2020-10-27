Петербургские студенты за неделю собрали четверть миллиона на восстановление склепа из фильма «Брат»

Несмотря на культовость места для любителей кино, в первую очередь, студентов интересует реставрация объекта как фамильного склепа генерал-майора Александра фон Бекмана.

Инициативные студенты из СПбГУ взялись восстанавливать ту самую "беседку из Брата" на Смоленском лютеранском кладбище. В реальности – склеп фон Бекмана уже несколько десятков лет находится в крайне запущенном состоянии.

Меня зовут Валерия, и я представляю проект по реставрации склепа Александра фон Бекмана. Наша команда – это студенты СПбГУ по направлению музеологии и охраны объектов культурного и природного наследия. Однако культурное наследие для нас не только профессиональный интерес, но и личный. Например, я являюсь прихожанкой Лютеранской церкви, поэтому мне небезразлично такое стояние объекта, связанного с лютеранами. рассказывает Валерия Ефремова, студентка, глава проекта, на видео, опубликованном на planeta.ru.

КГИОП одобрил идею реставрации, после чего студенты запустили краудфайндинг. По смете на первый этап работ надо было собрать всего 60 тысяч рублей, однако уже сейчас проект поддержали на 250 тысяч. Все полученные деньги участники проекта направят на лучшую реставрацию.

Студенты признаются, что их основной задачей является восстановление именно склепа, а не "беседки из Брата".

В первую очередь, мы стремимся к переосмыслению обществом этого сооружения, потому что этот объект – это склеп, где захоронен Александр фон Бекман и его семья. Мы не сможем отрицать культовость беседки и его значимость для кладбища, но хочется, чтобы люди осознавали все культурное наследие этого места. Валерия Ефремова, студентка, глава проекта.

Сроки окончания реставрации пока неизвестны.

Видео: Piter.tv