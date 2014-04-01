Студенты СПбГУ хотят отреставрировать склеп из фильма "Брат"

На оплату работы реставраторов нужно 60 тыс. рублей.

Cтуденты Санкт-Петербургского государственного университета хотят отреставрировать склеп генерал-майора Александра фон Бекмана, фигурировавший в культом фильме "Брат". Молодые специалисты объявили сбор средств на проведение работ. На данный момент собрано 29400 рублей из 60026 необходимых. Сбор был начат 29 марта, а завершится к концу мая.

Инициатор проекта, третьекурсница Валерия Ефремова, рассказала о том, что ей движет не только профессиональный, но и личный интерес. Она является прихожанкой лютеранской церкви, поэтому девушке особенно не безразлично состояние объектов культурного наследия, связанных с лютеранами.

Этот памятник хорошо знаком многим людям, хотя они об этом даже и не догадываются - дело в том, что склеп появляется в кадрах фильма Алексея Балабанова "Брат" (1997), и с момента выхода фильма стал ассоциироваться именно с "Беседкой брата". рассказали активисты.

Деньги необходимы для оплаты работы реставрационной мастерской. КГИОП уже дал разрешение на реставрацию. Сейчас склеп находится в неудовлетворительном состоянии.

Видео: planeta.ru

Фото: spslc.ru/films-photo.html, Алина Багрий