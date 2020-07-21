Благоустройство на Моховой улице длится уже месяц. Пообещали завершить до октября

Последствия работ беспокоят петербуржцев. Они ждут, когда улица вернет свой привычный облик.

26 июня на Моховой улице завершилась масштабная реконструкция тепломагистрали между улицами Пестеля и Белинского. Тогда же пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга" заявила о том, что на участке начались работы по благоустройству территории. Спустя 3 недели на улице все еще лежат бетонные плиты, деревянные доски, горы старого асфальта. Фотографиями с места событий Piter.TV прислали читатели.

Piter.TV обратилась в пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга", чтобы узнать, когда участок приведут в порядок.

В данный момент идут согласованные с комитетом и администрацией города работы по восстановлению благоустройства. сообщил пресс-секретарь Павел Киселёв.

Работы планируют завершить до конца сентября. Таким образом, на "уборку" в общем сложности требуется около трех месяцев. Подрядчик будет постепенно открывать зоны для парковки, так как из-за ограждений машину можно оставить не везде. В "Теплосети" подчеркнули, что на протяжении работ движение транспорта по улице не прекращалось. Сквозной проезд был всегда.

Работы по замене теплосетей на Моховой начались в этом году. На первом этапе, который завершился 29 апреля, специалисты смонтировали временную тепловую сеть протяженностью 1385 метров и произвели переподключение потребителей. На втором этапе была выполнена полная перекладка изношенного участка тепловой сети. В результате трех этапов 86 зданий перевели на новый трубопровод, что повысит надежность и качество теплоснабжения. Среди них ― 71 жилой дом, 2 образовательных учреждения и больницы.

На прошлой недели ГАТИ выписала штрафы на 7 млн рублей за нарушения правил благоустройства в Петербурге.

Фото и видео: Piter.TV