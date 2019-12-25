  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За неделю за нарушения правил благоустройства в Петербурге выписали штрафов на 7 млн
Сегодня, 15:28
87
nadezhda_sib

За неделю за нарушения правил благоустройства в Петербурге выписали штрафов на 7 млн

0 0

Некоторые из организаций не благоустроили территорию после работ, некоторые — не поддерживали чистоту фасада.

За последнюю неделю Государственная административно-техническая инспекция выписала штрафов на общую сумму в 7 млн рублей. Организации нарушили Правила благоустройства, сообщило ведомство.

Так, например, на проспекте Ветеранов ООО "Навигатор-СБС" самовольно начало работы по прокладке водопроводных сетей и ограничило движение транспорта. Также на проспекте Ветеранов ООО "Энергосвязьстрой" не привело в порядок территорию после прокладки электрокабеля. Штраф составил 300 тысяч рублей. 

ООО "СК Сеть Энерго" продолжало работы по прокладке теплосети в квартале 4 Ржевка-Пороховые после того, как срок действия ордера ГАТИ истек. За это придется заплатить штраф в 250 тысяч рублей. 

Ряд штрафов также выписали за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий в ненадлежащем состоянии. 

Так, например, среди нарушителей оказался Военно-медицинский музей, который не ремонтировал и не чистил фасады. Тоже самое коснулось и "Почту России". Кроме того, она самовольно разместила кондиционеры на фасаде здания дома №24 корпус 2 литера А по улице Турку. НГУ им. П.Ф. Лесгафта заплатит 140 тысяч рублей за нарушение требований к уборке территорий на Оборонной улице. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге ищут подрядчика для ремонта дамбы. 

Фото: ГАТИ / VK 

Теги: благоустройство, гати, работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии