В Петербурге ищут подрядчика для ремонта дамбы

Прием заявок завершится 13 августа.

В Петербурге объявили конкурс на выполнение по содержанию, эксплуатации и ремонту дамбы. Информация об этом была опубликована на сайте гозакупок.

Заказчиком выступает Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга. Стоимость работ оценили в 7,4 млрд рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13 августа.

Планируется, что работы будут проходить в 2021-2023 годах.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге 15 июля откроют после ремонта Зеленый мост.

Фото: architectureguru.ru