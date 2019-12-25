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В Петербурге ищут подрядчика для ремонта дамбы
Сегодня, 15:16
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nadezhda_sib

В Петербурге ищут подрядчика для ремонта дамбы

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Прием заявок завершится 13 августа.

В Петербурге объявили конкурс на выполнение по содержанию, эксплуатации и ремонту дамбы. Информация об этом была опубликована на сайте гозакупок.

Заказчиком выступает Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга. Стоимость работ оценили в 7,4 млрд рублей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13 августа.

Планируется, что работы будут проходить в 2021-2023 годах. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге 15 июля откроют после ремонта Зеленый мост. 

Фото: architectureguru.ru

Теги: дамба, дирекция кзс, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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