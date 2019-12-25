Уже завтра все ограничения на переправе будут полностью сняты.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что в Петербурге 15 июля откроют после ремонта Зеленый мост. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, что ремонт на Зеленом мосту начался летом прошлого года. Напомним, что при строительстве Полицейского моста в 1806 году, в архитектурном комплексе моста было две ограды, впоследствии одна из них исчезла. Современные специалисты решили ее вернуть.

Уже завтра все ограничения на переправе будут полностью сняты.

Ранее мы сообщали о том, что Петр Ян отреагировал на граффити с собой в Петербурге.

Фото:Piter.TV