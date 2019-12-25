Петр Ян отреагировал на граффити с собой в Петербурге

Спортсмен поблагодарил авторов рисунка.

Петр Ян, недавно завоевавший титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории, опубликовал в Instagram новый пост, в котором прокомментировал появление своего граффити-портрета в Петербурге.

"Я в Питере, подтягивайтесь! Спасибо автору! Улица закаляет характер", - написал Петр Ян.

Граффити с изображением российского бойца смешанных боевых искусств появилось на Воронежской улице в Петербурге. Известно, что над портретом работала команда художников spbcolors две ночи. На рисунке Ян изображен с поднятым кулаком и повязанным на плечи российским флагом.

Напомним, Петр Ян стал вторым россиянином после Хабиба Нурмагомедова, которому удалось завоевать чемпионство UFC. Бой с бразильцем Жозе Алдо состоялся 12 июля. Российский спортсмен смог нанести сопернику 194 значимых удара.

Фото: Piter.TV