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Жителей Центрального района подключили к новому трубопроводу
Сегодня, 13:17
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Жителей Центрального района подключили к новому трубопроводу

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Были реконструированы 1,2 км трубопровода.

В Петербурге завершился очередной этап реконструкции тепломагистрали на Моховой улице. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Специалисты выполнили работы по переключению 86 зданий, в том числе 71 жилого дома, двух образовательных учреждений и больницы, на новый постоянный трубопровод. Это повысит надежность и качество теплоснабжения. 

Во время реконструкции были модернизированы 1,2 км трубопроводов. Их защитили от коррозии и химически агрессивных сред. На данный момент территорию приводят в порядок. 

Ранее петербургским теплоэнергетикам поручили выполнить полный объем работ по ремонту теплосетей. 

Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга" 

Теги: теплосеть, трубопровод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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