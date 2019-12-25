Жителей Центрального района подключили к новому трубопроводу

Были реконструированы 1,2 км трубопровода.

В Петербурге завершился очередной этап реконструкции тепломагистрали на Моховой улице. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Специалисты выполнили работы по переключению 86 зданий, в том числе 71 жилого дома, двух образовательных учреждений и больницы, на новый постоянный трубопровод. Это повысит надежность и качество теплоснабжения.

Во время реконструкции были модернизированы 1,2 км трубопроводов. Их защитили от коррозии и химически агрессивных сред. На данный момент территорию приводят в порядок.

Ранее петербургским теплоэнергетикам поручили выполнить полный объем работ по ремонту теплосетей.

Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"