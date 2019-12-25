Петербургским теплоэнергетикам поручили выполнить полный объем работ по ремонту теплосетей

Работы должны завершиться в срок, несмотря на ограничения по коронавирусу.

Губернатор Александр Беглов заявил, что объем работ по ремонту теплосетей в Петербурге должен быть выполнен в срок. Такая информация прозвучала на заседании правительства 23 июня.

Отмечается, что в течение года полностью обеспечат инженерными сетями земельные участки, выделенные многодетным семьям: это 65 участков в Павловске, поселках Саперный, Понтонный, Гуммолосары, Усть-Ижоры и Володарский. Также перед городскими энергетиками стоит задача подготовки теплосетей к новому отопительному сезону, несмотря на ограничения, возникшие в связи с коронавирусом.

Также губернатор подчеркнул, что объем работ по модернизации теплосетей не будет снижаться, хотя адресная инвестиционная программа значительно снизилась. В прошлом году в подобные работы вложили 64,4 млрд рублей, по всему городу отремонтировали 237 километра теплосетей.

Также сообщалось, что отопительный сезон в Петербурге в этом году стал самым длинным за последние 40 лет.

Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"