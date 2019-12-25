Отопительный сезон в Петербурге в этом году стал самым длинным за последние 40 лет

Из-за эпидемии коронавируса длительность отопительного сезона в Петербурге в этом году побила рекорд 40-летней давности. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
Он продолжался 254 дня и завершился 26 мая. По словам градоначальника, отопительный сезон прошел без крупных сбоев и аварий, благодаря тщательной подготовке. Особое внимание уделялось ремонту теплосетей.
В период ограничений город отказался от испытаний тепловых сетей. Кроме того, были сокращены сроки плановых отключений горячей воды.
Несмотря на пандемию, все работы на теплосетях должны быть выполнены в полном объеме в срок.
Фото: pixabay.com
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