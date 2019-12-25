Температурные испытания 27 марта состоятся в Красногвардейском районе

Сотрудники АО "ТЭК СПб" 27 марта проведут два температурных испытания в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Организация проверит внутриквартальные сети вдоль Лесопарковой улицы от дома 14 до дома 28, а также в Ново-Ковалево на 2-й Жилой улице, 8, 11, 32А, и на 2-й Поперечной улице, 15 и 15А.

Во время проверок температура в квартирах может повыситься, а горячее водоснабжение будет ограничено. На улице не приближайтесь к местам парения, а если место дефекта огорожено, не заходите за ограждения. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщите об этом по телефонам: 112 или 004.

